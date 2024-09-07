Путин и Собянин по видеосвязи приняли участие в открытии новой ветки метро Москвы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии московского метро.

Для пассажиров открылся участок длиной 8,3 км от "Новаторской" до "Тютчевской", который включает в себя помимо этих станций еще две - "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". На станции "Новаторская" организована пересадка на Большую кольцевую линию.

Это первый запущенный участок новой - уже шестнадцатой - ветки московского метрополитена. Троицкая линия пройдёт от станции Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ" в Даниловском районе до города Троицк. Это будет ветка длиной более 43 км с 17 станциями. Она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.

Как отмечено в материалах к открытию первого участка новой линии, он улучшит транспортное обслуживание примерно миллиона москвичей. При этом более 800 тыс. жителей московских районов Обручевский, Коньково, Тёплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (поселок Мосрентген), получили метро в пешей доступности. Как ожидается, к 2029 году новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 100 тыс. человек. В перспективе прогнозируется рост пассажиропотока, в том числе с учетом ввода нового жилья.

Благодаря открытию первого участка новой ветки снизится нагрузка на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также на прилегающую улично-дорожную сеть. В материалах к запуску участка отмечено, что подвижной состав Троицкой линии укомплектован современными российскими поездами "Москва-2024" с улучшенной аэродинамикой. Они оборудованы мощными системами кондиционирования, внутри есть USB-разъемы и информационные экраны.

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