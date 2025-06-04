В ближайшие пять лет мир ждет самый теплый год за всю историю метеонаблюдений

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Всемирная метеорологическая организация выпустила прогноз, согласно которому один год из следующих пяти лет с вероятностью 80% станет самым теплым в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Только вышел отчет Всемирной метеорологической организации (...), и этот отчет тревожный. Вот прогноз: с 80% вероятностью ожидается, что по крайней мере один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Кроме того, как отметил Вильфанд, "еще более тревожно выглядит прогноз, что с вероятностью 70% прогнозируется, что пятилетнее среднее повышение температуры за 2025 и 2029 годы составит более 1,5 градуса", что, как напомнил Вильфанд, не соответствует Парижскому соглашению.



