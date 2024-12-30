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Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

По их прогнозам, к Рождеству ночные температуры будут опускаться до минус 11 градусов

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Понижение температуры до минус 4 градусов и снег прогнозируются в Москве в новогоднюю ночь, в первые два дня нового года температура вновь поднимется до оттепельных значений, однако с 3 января начнется понижение температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все-таки в новогоднюю ночь чудеса происходят и, действительно, произойдет небольшое волшебство. Сегодня невероятно теплый день, по оценкам, температура градусов на 8 будет выше нормы, и она будет такая же, какая бывает в самом конце октября-начале ноября. И завтра тоже будет теплая погода и ночью, и днем. И вот уже вечером 31 декабря начнется понижение температуры. И именно в новогоднюю ночь она понизится в Москве до минус 2 - минус 4, по области до минус 1 - минус 6 градусов", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что это связано с тем, что "буквально на 10-12 часов к западу от центра европейской России подрастет небольшой гребень высокого давления, и это приведет к изменению циркуляции, воздушные массы уже будут поступать не с юго-запада и запада, а с северо-запада".

Также днем 31 декабря в столичном регионе начнет идти снег, "такой вполне симпатичный, и в общем, действительно будет такая хорошая, такая волшебная ночь".

При этом, согласно прогнозу, в Москве 31 декабря, 1 и 2 января ожидается налипание мокрого снега, гололед и ветер с порывами до 18 м/с и сильная гололедица.

"А дальше, поскольку новогодняя ночь прошла и невозможно ждать волшебства все время, опять повышение температуры. Опять воздух будет поступать с юго-запада и произойдет восстановление теплой погоды на два дня. Днем 1 января опять 0 - плюс 2, а в четверг днем температура плюс 2 - плюс 4 градуса", - сообщил Вильфанд.

Однако, как он отметил, уже с 3 января "наступает тот погодный режим, о котором, я думаю, многие мечтают". 3 и 4 января на смену мокрому снегу придет снег, температура ночью 3 января минус 3 - минус 7, 4 января - минус 4 - минус 9 градусов, "и уже к 5, 6, 7 января - минус 6 - минус 11". Днем, по прогнозу, температура все дни будет в диапазоне минус 3 - минус 5 градусов.

"За 3-4 дня высота снега повысится на 10-15 сантиметров. Учитывая плотный снег, для отдыха и каникул будет замечательная погода", - добавил Вильфанд.

Предновогодняя Москва

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