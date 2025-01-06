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Непогода прогнозируется в регионах РФ из-за оттепели

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Теплая погода регионах России приведет к формированию в отдельных регионах опасных явлений, таких как сильный снег, гололед и гололедица, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все проблемы, которые сейчас на территории нашей страны, связаны именно с потеплением. И на европейской территории, и в целом", - сказал он.

Так, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях с 7-9 января прогнозируется сильный снег. Как отметил Вильфанд, сейчас в Ленинградской области, а именно в Санкт-Петербурге, "суровая погода, минус 14 - минус 16 градусов", однако уже 7 января начнется повышение температуры до оттепельной, что приведет к тому, что там, а также в других областях северо-запада европейской части страны пройдет сильный снег, переходящий в мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега и гололед. Аналогичная ситуация будет в Карелии.

Также аналогичная погодная ситуация прогнозируется, как сказал синоптик, в Приволжском федеральной округе, в частности, в Татарстане и Башкортостане. "Отдельно подчеркивается, что в Татарстане сильная гололедица. В Башкортостане 7 января начнется снег, метель, а потом, 8 января, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы, накаты, гололедица", - уточнил Вильфанд.

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8 января на Сахалине из-за повышения температуры прогнозируются сильный и очень сильный снег при скорости ветра до 25-30 м/с, все это приведет к сильной метели, плохой видимости и гололедным явлениям.

Согласно данным Гидрометцентра, 7 января в Центральном федеральном округе с прохождением теплого атмосферного фронта циклона с центром над Скандинавским полуостровом, начиная с западных районов округа ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, температура начнет повышаться. 8 января в ЦФО ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью на севере округа местами гололед, налипание мокрого снега, днем в отдельных районах порывы ветра до 15 м/с.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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