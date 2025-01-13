В Москве "Избу на Масловке" продали инвестору

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы продали на аукционе "Избу на Масловке" 1906 года постройки, сообщила пресс-служба столичного Департамента городского имущества.

"Город оформил договор купли-продажи здания в Савеловском районе по адресу: улица Верхняя Масловка, дом №18, построенного в 1906 году. В разное время в нем работали предприятие общественного питания, центры дополнительного образования, магазины", - прокомментировал руководитель департамента Максим Гаман.

Нового владельца определили на аукционе. Уточняется, что в здании площадью 571,2 кв.м он может вести любой вид бизнеса. Инвестор планирует восстановить исторический облик объекта.