В Москве планируют увеличить стоимость патента для мигрантов в 2027 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы проект закона, в котором предлагается увеличить стоимость патента для иностранных граждан в 2027 году: для тех, кто работает в организациях и у индивидуальных предпринимателей - до 11 тыс. рублей в месяц, а для работающих у физических лиц - до 15,6 тыс. рублей в месяц.

Как отмечается в документе, предлагается внести изменения в статью закона Москвы об установлении коэффициента, который отражает региональные особенности рынка труда. Так, региональный коэффициент в следующем году предлагается увеличить до 3,0495 (для иностранных граждан, работающих по патенту в организациях и у ИП) и до 3,0528 (для работающих у физических лиц для личных, домашних и других подобных нужд, не связанных с бизнесом).

Проект закона "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения и об установлении регионального коэффициента величины прожиточного минимума" опубликован на сайте Мосгордумы в пятницу.

С учетом роста среднего размера зарплаты в отраслях, традиционно востребованных трудовыми мигрантами, предлагается в 2027 году установить коэффициент в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях и у индивидуальных предпринимателей, в размере 3,0495, вследствие чего стоимость патента увеличится до 11 тыс. рублей в месяц (с учетом округления), говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Помимо этого, в соответствии Налоговым кодексом России, с 2027 года закрепляется право субъектов страны устанавливать коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории региона, в повышенном размере в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

"Законопроектом предлагается для указанных категорий иностранных граждан установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории города Москвы, в размере 3,0528. Вследствие чего стоимость патента для данных категорий иностранных граждан составит 15,6 тыс. рублей в месяц (с учетом округления)", - говорится в пояснительной записке.

Региональный коэффициент в 2026 году составлял 2,9323.