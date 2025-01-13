В Москве участились звонки мошенников, которые представляются сотрудниками школ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Департамент образования Москвы предупредил об участившихся случаях звонков мошенников, которые представляются сотрудниками школ, и призвал не сообщать звонящим код для доступа к порталу госуслуг.

"Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из SMS от Госуслуг для продолжения обучения во втором полугодии. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале департамента образования.

В департаменте напомнили, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.