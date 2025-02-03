В Москве шесть зданий признали региональными памятниками культуры

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Москве еще шесть зданий признаны объектами культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Среди них главный дом городской усадьбы Лебедевых в Хлебном переулке, доходный дом с рестораном "Альпийская роза" на Пушечной улице, особняк купца И.Я. Масягина в Старомонетном переулке и другие. Ранее эти исторические здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

За последние 14 лет в Москве 734 объекта признали памятниками архитектуры. Эта работа продолжится и дальше, заверили в ведомстве.