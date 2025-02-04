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Собянин увеличил премии молодым ученым до 4 млн рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин решил вдвое увеличить размер премий правительства столицы молодым ученым.

"Мной принято решение удвоить размер премий, который не индексировался с 2019 года. И постараемся вам пересчитать эти премии, чтобы вы их получили", - сказал он во время вручения премий молодым ученым за 2024 год.

Премии увеличиваются с двух до четырех миллионов рублей.

В 2019 году по предложению Собянина размер одной премии был увеличен с 1,5 млн до 2 млн рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них.

Выросло и число премий - с 33 до 50. При этом количество номинаций остаётся неизменным - 22, в том числе 11 номинаций - в области исследований и столько же - в области разработок.

В материалах пресс-службы мэрии отмечается, что в Москве расположено 840 научных организаций - 20,3% всех организаций, выполняющих исследования и разработки в России. В их числе академические и научно-исследовательские институты, национальные исследовательские университеты и ведущие вузы страны.

В Москве работают 33,3% научных кадров страны, в том числе 44,9% докторов наук и 38,5% кандидатов наук. В столичных вузах обучается 22,3% студентов и 42,2% аспирантов России.

Сергей Собянин Москва
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