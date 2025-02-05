Объявлены лауреаты премии президента для молодых ученых за 2024 год

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год получат четверо ученых за исследования в области физикохимии, сельского хозяйства и космических технологий, сказано в презентации к пресс-конференции.

Сотрудники Физико-технического института имени Иоффе РАН, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Вадим Попков в соавторстве с Кириллом Мартинсоном удостоены премии за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники.

"По сути это создание материалов с управляемыми свойствами. Во-первых, те технологии, которые они разработали, позволили сократить время получения этих материалов в несколько раз, во-вторых, расширить ассортимент керамических материалов, который может быть создан", - пояснил председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Никита Марченков.

Он подчеркнул, что эти материалы уже внедрены в производство и апробированы в ряде ведущих предприятий России.

Ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Наталья Черкашина получит премию за создание высокоэффективных радиационно-защитных композитов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов.

"Проще говоря, раньше были материалы, которые хорошо гнулись, из которых можно было делать различные покрытия, но они обладали не очень высокими защитными характеристиками. Вместе с тем были материалы, которые обладали высокими защитными покрытиями, но не имели той пластичности. Задача была в том, чтобы вторые внедрить в первые и сделать из них такие системы композиционные, из которых можно делать элементы космических аппаратов и скафандров", - сказал Марченков.

Эти материалы уже прошли апробацию в условиях длительного орбитального полета на Международной космической станции с 2022 по 2024 год, отметил он.

Профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина отмечена премией за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России.

"Елена Александровна изучила, что у рогатого скота и, в частности, у коров, во время вынашивания потомства меняется метаболизм. И в зависимости от этого нужно изменять кормление. (...) Ее вклад связан с тем, что она разработала технологию, как изменяя в процессе производственного цикла подходы к питанию животных, можно повысить эффективность, здоровье и так далее", - сказал Марченков

Второе достижение Корочкиной - разработка специальной среды для долгосрочного хранения генетического материала рогатого скота, добавил он.

Ежегодная премия, присуждаемая молодым ученым, учреждена в 2008 году. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 млн рублей.