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Мособлдума приняла закон о запрете алкомаркетов во дворах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Мособлдумы на заседании в пятницу приняли закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах со входом во дворах многоквартирных домов (МКД).

"Проектом закона предлагается разрешить продавать алкоголь только в том случае, если вход для посетителя организован со стороны улицы. В остальных случаях реализовать алкоголь будет не разрешено. Кроме того, предлагается увеличить для предприятий, реализующих алкогольную продукцию, минимальный уставный капитал с 500 тыс. до 1 млн рублей", - сказал, представляя законопроект, председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку облдумы Сергей Керселян.

Также законопроект предусматривает ограничение времени продажи алкогольной продукции в объектах общепита в МКД с 23:00 до 08:00.

Документ принят депутатами в трех чтениях.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что за последние пять лет фиксируется рост открытия этих объектов в дворах многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах запретить продажу алкоголя во дворах.

"Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах МКД. Если дверь магазина выходит во двор - никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах МКД. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы – не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00", - отметил Воробьева.

Мособлдума Москва
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