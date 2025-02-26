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В НИУ ВШЭ предупредили о переезде алкомаркетов в Москве из-за ограничений в Подмосковье

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сокращение точек продажи алкоголя в Подмосковье может стимулировать увеличение их количества на территории столицы, считает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

"В связи с вводом ограничений на работу алкомаркетов и питейных заведений во дворах жилых домов на территории Подмосковья, часть предпринимателей может рассмотреть возможность переноса своих точек в столицу, хотя там аренда помещения будет дороже", - сказал Михайленко.

При этом, по его словам, предложенные меры будут иметь большое социальное значение.

"Соседство с точками продажи алкоголя чревато наличием проблем с безопасностью, так как вблизи таких мест возрастает количество конфликтов и шума", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что ограничение работы точек торговли алкоголем позволит обезопасить дворы, в которых размещены детские площадки.

"Теперь вероятность пересечения людей в нетрезвом виде и детей должна существенно сократиться. Хотя, конечно, это не исключает того, что любители употребления алкогольных напитков во дворах, не смогут вернутся на излюбленные лавочки", - отметил он.

Михайленко напомнил, что принятие закона об ограничении работы точек торговли алкоголем в жилых дворах Подмосковья была связано с частыми жалобами жителей. Поэтому сосредоточение алкомаркетов на определенных участках потребовало более внимательного подхода со стороны местных властей для минимизации негативных последствий.

Подмосковье с 1 сентября 2025 году вводятся ограничения на работу магазинов и точек общепита, расположенных во дворах многоэтажных жилых домов и реализующих алкогольную продукцию.

Подмосковье НИУ ВШЭ Москва Евгений Михайленко
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