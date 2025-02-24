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Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга предложит федеральному министру транспорта Роману Старовойту ввести дополнительные ограничения для электровелосипедов. Проект обращения к министру утвердила парламентская комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Депутаты просят разграничить в ПДД понятия мопед и электровелосипед. Электровелосипедом предлагается считать устройство (кроме инвалидных колясок), которое не едет без вращения педалей или рукояток, с электродвигателем мощностью не более 0,25 кВт. Велосипедистами при этом предлагается считать исключительно лиц за рулем велосипедов или электровелосипедов.

Депутаты предлагают ограничить скорость движения любых велосипедов по тротуару 10 км/ч. При этом электровелосипедам предлагается запретить ездить по тротуарам, кроме случаев сопровождения велосипедиста младше 14 лет или перевозки ребенка младше 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или прицепе.

Запрет ездить по тротуарам на обычных велосипедах предлагается не распространять на ситуации, когда невозможно ехать по велодорожке или правому краю проезжей части.

Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков сообщил на заседании комиссии, что на сегодняшний день в Петербурге насчитывается порядка 14 тысяч электровелосипедов, 85% из них находятся в частной собственности курьеров доставки, не стандартизированы и по техническим характеристикам зачастую близки к мопедам.

"Является ли электровелосипед мопедом или нет, нужна экспертиза. (...) Все, что касается частников, курьеров, сложно контролировать, там, действительно, зачастую мопеды - с мощностью 400-500 Вт", - сказал он.

Как указывают авторы обращения со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2024 года в России зарегистрировали свыше 900 ДТП с участием электровелосипедов, при которых погибли 25 и пострадали более 900 человек. Почти в 43% случаев велосипедисты были курьерами сервисов доставки.

МВД Петербург Александр Митюков Роман Старовойт
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