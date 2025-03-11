В Москве прокат электросамокатов откроется 15 марта при благоприятной погоде

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Москве начало сезона проката электросамокатов намечено на 15 марта, если погода не испортится, сказал журналистам заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что сервисы аренды электросамокатов и велосипедов заработают, когда станет стабильно тепло и сухо. При этом арендовать их смогут только пользователи, прошедшие верификацию на сайте mos.ru.

"В этом году будет вся регистрация (для аренды электросамокатов - ИФ) происходить только через полный профиль на портале mos.ru. По-другому зарегистрироваться и взять самокат будет невозможно. Это совершенно правильное и разумное решение, исходя из того, что можно будет четко отследить: если человек нарушает правила дорожного движения, соответственно, его профиль может быть заблокирован во всех компаниях проката средств индивидуальной мобильности. Если человек грубо нарушает правила дорожного движения, соответственно, помимо того, что профиль будет заблокирован, он еще и будет административно привлечен к ответственности", - сказал Ликсутов.

Он назвал это правильным решением, так как 2024 год показал, что некоторые пользователи передвигались на самокатах вдвоем, а также перевозили с собой на самокате детей. "И вот именно такие поездки вдвоем, еще и с ребенком, к сожалению, зачастую приводили в прошлом году к дорожным происшествиям с достаточно тяжелыми последствиями. Поэтому, конечно, инструмент борьбы - сделать такую поездку невозможной", - добавил заммэра.

Комментируя предложения по ограничению скорости прокатных электросамокатов, он отметил, что власти Москвы также позитивно относятся к данной инициативе, но скорость должна регулироваться "в зависимости от места, где осуществляется поездка". "Это не значит, что все самокаты будут ездить со скоростью 10 км/ч. Скорость будет регламентирована исходя из конкретной дороги, конкретного места и конкретной задачи", - уточнил Ликсутов.

Он также уточнил, что власти Москвы принимали участие в разработке инициатив по регулированию поездок на электросамокатах. "Мы свои инициативы направляли в различные органы власти. Большое внимание к вопросам безопасности дорожного движения СИМ проявляет Следственный комитет по городу Москве и Следственный комитет России. Мы тоже коллегам свои предложения давали. Я знаю, что поправки, которые вносит Минтранс - плод совместного труда и правительства Москвы и, конечно, федеральных коллег", - добавил заммэра.

В Подмосковье сезон проката электросамокатов стартовал 7 марта в 13 городских округах, после 15 марта арендовать самокаты можно будет в 39 подмосковных городах.

В 2024 году сезон проката электросамокатов и велосипедов был открыт в Москве 26 марта и завершился 15 ноября. В Подмосковье сезон продлился с 27 марта по 3 декабря.