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Курьеры в Москве будут проходить тестирование на знание правил вождения

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Московские курьеры будут проходить обязательное тестирование на знание правил вождения в городе, сообщили в четверг в столичном департаменте транспорта.

"По утвержденному стандарту работы курьерских сервисов курьеры в Москве будут проходить обязательное тестирование на знание правил безопасного вождения в городе", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе уточнили, что совместно с Корпоративным университетом московского транспорта разрабатываются дополнительные обучающие материалы с последующим обязательным тестированием для всех курьеров в столице.

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в городе работают более 100 тыс. курьеров, которые выполняют свыше 500 тыс. заказов в сутки.

"Мы стремимся сделать движение в городе безопасным и комфортным для всех. Компании доставки уже проводят обучение для каждого курьера, а мы в свою очередь подготовили пилотное тестирование, которое позволит проверить полученные знания", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале дептранса.

Пилотное тестирование запустили на Едином транспортном портале, там москвичи могут проверить свои знания.

В апреле сообщалось, что курьерские сервисы будут работать в столице по единому стандарту. Он включает требования к проверке личности, внешнего вида, транспортного средства и сумки курьера, а также развитию инфраструктуры.

Максим Ликсутов Москва
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