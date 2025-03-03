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Здание Большого московского цирка построят на новом месте

Здание Большого московского цирка построят на новом месте
фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Современное здание для Большого московского цирка построят на новом месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"(...) С учетом всех высказанных мнений принято решение построить здание Московского цирка в новой удобной локации в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы", - написал Собянин в личном блоге по итогам голосования "Каким будет Московский цирк" на портале "Активный гражданин".

Ранее мэр предложил москвичам высказаться о том, где будет построено новое здание и каким оно будет.

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По его словам, около половины участников опроса предлагают возводить его на историческом месте на проспекте Вернадского, 27% высказались за другую площадку, а 23% в этом вопросе полагаются на мнение специалистов.

"А специалисты и руководство Большого Московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте из-за технической сложности реализации на старой площадке такого масштабного проекта, а также из-за необходимости сохранить полноценную работу коллектива цирка до окончания строительства нового здания, на что потребуется не один год", - отметил Собянин, подчеркнув, при этом более 73% голосовавших высказались за то, что городу нужен современный цирк.

Он добавил, что несколько месяцев назад был организован конкурс на разработку архитектурной концепции будущего здания, впоследствии отобрали "один из нескольких наиболее проработанных вариантов". Предполагалось, что комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса.

Однако Собянин написал, что город хочет посоветоваться со зрителями, в том числе и детьми, по поводу того, каким будет цирк. Выбрать одну из архитектурных концепций можно все так же голосованием на платформе "Активный гражданин".

"Что же касается исторического цирка на проспекте Вернадского, то во время строительства нового здания он будет продолжать полноценно работать. Решение о дальнейшем использовании этого здания примем после завершения строительства", - заключил мэр.

Напомним, что цирк на проспекте Вернадского был передан из федеральной собственности в столичную в 2017 году.

Сергей Собянин Москва Большой московский цирк
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