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Москвичи выбрали визуальную концепцию нового здания Большого цирка

Собянин назвал победителем голосования ранее представленную концепцию бюро "АПЕКС"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Голосование на платформе "Активный гражданин" выявило предпочтения москвичей в плане визуальной концепции нового здания Большого цирка, сообщил в блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Судя по приведенным фото, это тот же проект, что в январе был объявлен победителем конкурса на реконструкцию здания на проспекте Вернадского.

Новое здание Большого Московского цирка, строительство которого планируется в Мневниковской пойме, будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого корпуса, за этот проект проголосовало 29% взрослых и 42% детей, подростки принимали участие в голосовании впервые, сообщил мэр.

"По итогам голосования, из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро "АПЕКС", которую поддержали 29% взрослых и 42% детей. Именно она ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время", - написал Собянин.

Подростки впервые наряду со взрослыми участвовали в голосовании - на платформе "Активный гражданин - детям". "И, кстати, абсолютное большинство взрослых (85%) согласились с тем, что мнение детей надо обязательно учесть", - добавил мэр.

"Впереди - большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое", - добавил Собянин.

Новый цирк будет расположен между станциями "Терехово" и "Мневники" Большой кольцевой линии метро.

31 января мэр представил проект Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Предполагалось, что комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. 12 февраля Собянин, отметив возникшую активную дискуссию, предложил провести голосование о необходимости строительства нового Большого цирка в столице, а также выбрать, где новое здание будет построено - на старом месте у метро "Университет" или в ином районе.

3 марта Собянин объявил, что, с учетом мнения москвичей, новое здание Большого Московского цирка будет построено на новой площадке - в Мнёвниковской пойме на северо-западе столицы. Москвичам было предложено принять участие в новом голосовании, где можно выбрать одну из шести архитектурных концепций цирка.

Решение о дальнейшем использовании старого здания цирка на проспекте Вернадского будет принято после завершения строительства нового здания.

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского был передан из федеральной собственности в столичную в 2017 году. В конце 2015 года директор цирка Эдгард Запашный после проведения ряда работ на объекте заявлял, что для завершения реконструкции объекта необходимо около 10 млрд рублей. На эту сумму планировалось привести цирк и прилегающую к нему территорию в порядок.

Активный гражданин Мневники Сергей Собянин Большой Московский цирк Москва АПЕКС
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