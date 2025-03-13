На северо-западе Москвы горела ТЭЦ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве на 3-й Хорошевской улице днем случился пожар на ТЭЦ, горела кровля здания, пожар потушили, сообщает столичный главк МЧС.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован", - сообщил телеграм-канал управления в 12:53.

Ранее в ведомстве сообщали, что горела кровля здания, выведенного из эксплуатации на время ремнонта и что пожар на работу ТЭЦ не влиял.

В пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что из-за происшествия "на 3-й Хорошевской улице от Проектируемого проезда №1316 до Новохорошевского проезда временно закрыто движение для транспорта". Предлагалось выбрать объезд через улицу Народного Ополчения.