Поиск

На северо-западе Москвы горела ТЭЦ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве на 3-й Хорошевской улице днем случился пожар на ТЭЦ, горела кровля здания, пожар потушили, сообщает столичный главк МЧС.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован", - сообщил телеграм-канал управления в 12:53.

Ранее в ведомстве сообщали, что горела кровля здания, выведенного из эксплуатации на время ремнонта и что пожар на работу ТЭЦ не влиял.

В пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что из-за происшествия "на 3-й Хорошевской улице от Проектируемого проезда №1316 до Новохорошевского проезда временно закрыто движение для транспорта". Предлагалось выбрать объезд через улицу Народного Ополчения.

МЧС Дептранс Москва 3-я Хорошевская улица
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве в пятницу обещают ветер до 22 метров в секунду

Дождь прогнозируется в Москве до утра четверга

В Центральном детском магазине в Москве произошел пожар

Похолодание на 8 градусов прогнозируется в Москве в выходные

До плюс 18 градусов поднимется температура в Московском регионе на этой неделе

До плюс 18 градусов поднимется температура в Московском регионе на этой неделе

В Москве прокат электросамокатов откроется 15 марта при благоприятной погоде

В Москве прокат электросамокатов откроется 15 марта при благоприятной погоде

В Серпухове потушили пожар на нефтебазе после падения БПЛА

Обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью обезвредили в Капотне

Оба погибших при налете дронов в Подмосковье были сотрудниками "Мираторга"

Подмосковье выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при атаке БПЛА

Подмосковье выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при атаке БПЛА
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6009 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });