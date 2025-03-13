В Москве прошли крупные учения по борьбе с торфяными и лесными пожарами

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве 13 марта прошли масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров, опасность которых в 2025 году может возникнуть раньше, чем в прошлом, то есть уже в конце марта, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами и инженерными компаниями отработали меры по предупреждению возникновения торфяных и лесных пожаров и действия по их ликвидации, организацию мероприятий по защите населенных пунктов", - сказал он.

В учениях участвовали более 2,5 тысяч человек и свыше 400 единиц техники, в том числе семь вертолетов, беспилотники, бронированные пожарные машины, инженерная и аварийно-восстановительная техника, землеройные машины.

По тактическому замыслу, в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы начался пожар, появилась угроза перехода пламени на лесной массив и несколько населенных пунктов, где проживают около 700 человек.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина была заранее детально изучена обстановка пожароопасного периода, который наступает в центральной части России, сказал также Бирюков.

"Есть мнение специалистов Росгидромета, что опасность возгораний возникнет гораздо раньше, чем в прошлом году, и уже в конце марта возможны ландшафтные пожары. Наша задача отработать вместе с коллегами из других регионов модель управления, алгоритм проведения разведывательных мероприятий, оперативного реагирования, применение сил и средств для оперативного тушения пожаров", - отметил заммэра.

В авиапатрулировании задействуют самолеты компании "Волга-Днепр", для мониторинга ситуации привлекут беспилотную авиацию, добавил он.