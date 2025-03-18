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В Москве утвердили концепцию 18-этажной башни МФК имени Кобзона

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Москве многофункциональный комплекс имени Иосифа Кобзона получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительной концепции на первый этап строительства - 18-этажной башни, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Поскольку главной инфраструктурной составляющей проекта станет арт-хаб будущего имени И.Д. Кобзона, в основу архитектурной концепции проекта легли музыкальные образы - сцена, занавес, нотная тетрадь, которую перелистывают дуновения ветра. В настоящий момент Москомархитектура утвердила решение первой очереди - 18-этажной башни", - прокомментировал первый зампред ведомства Сергей Кузнецов.

С третьего этажа Melody Tower запроектированы офисы, нижние этажи займут кафе, магазины и рестораны.

Комплекс Kobzon City построят в Москве на Бауманской улице, 11 на участке площадью 0,77 га. Он будет состоять из двух очередей суммарной поэтажной площадью 59,8 тысячи кв.м. В состав кластера войдут бизнес-центр, культурные пространства, коммерческая инфраструктура и подземный паркинг.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Градостроительно-земельная комиссия одобрила строительство на Бауманской "Кобзон Центра" с музыкальным институтом в декабре 2022 года. В мае 2024 года стало известно, что банк "ДОМ.РФ" предоставит проектное финансирование в размере 10,4 млрд рублей на строительство многофункционального комплекса с Музыкальным театром будущего имени Иосифа Кобзона. "Проект будет реализован девелопером October Group в партнерстве с культурным фондом "Кобзон" в 2028 году", - сказали в банке.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В Москве есть мемориальная доска Кобзону на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, его именем был назван проезд в районе Хорошево-Мнёвники, в Оружейном переулке ему поставили памятник.

Иосиф Кобзон Москомархитектура Москва Бауманская улица Кобзон Центр Сергей Кузнецов Бауманская
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