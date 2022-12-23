В Москве на Бауманской улице построят "Кобзон Центр"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Москве одобрено строительство в Басманном районе, на Бауманской улице "Кобзон Центра" с музыкальным институтом, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса. Внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) на этом участке решила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).

"На четырех земельных участках площадью около 0,77 га планируется разместить "Кобзон Центр". Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисными помещениями", - сообщил через пресс-службу глава стройкомплекса Андрей Бочкарев.

В комплексе также будет зона общественного питания и парковка.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что суммарная поэтажная площадь объекта составит почти 60 тыс. кв. м. Она отметила, что сейчас на участке размещены производственные здания площадью около 7,2 тыс. кв. м. Заявителем выступило ООО "Спартак лофт".

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В Москве есть мемориальная доска Кобзону на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, его именем был назван проезд в районе Хорошево-Мнёвники, кроме того, принято решение поставить ему памятник в Оружейном переулке.