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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

"ДОМ.РФ" выделит 10,4 млрд рублей на строительство "Кобзон центра" на Бауманской

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ" предоставит проектное финансирование в размере 10,4 млрд рублей на строительство на Бауманской улице в Москве многофункционального комплекса с Музыкальным театром будущего имени Иосифа Кобзона, сообщили в пресс-службе банка.

"Проект будет реализован девелопером October Group в партнерстве с культурным фондом "Кобзон" в 2028 году", - сказали в банке.

Общая площадь объекта составит 59,7 тыс. кв. м.

"Мы видим нашу главную задачу реализовать проект так, как его задумывал Иосиф Кобзон", - отметила учредитель October Group Марина Маловик.

Проектное финансирование предполагает, что застройщик получает деньги дольщиков только по завершению проекта. На стадии строительства средства хранятся на эскроу счетах. Строительство финансирует банк. По данным портала наш.дом.рф на 15 мая, в Москве строится 17,3 млн кв. м жилья, из них около 96% - с использованием счетов эскроу.

Градостроительно-земельная комиссия одобрила строительство на Бауманской "Кобзон Центра" с музыкальным институтом в декабре 2022 года.

Иосиф Кобзон Москва Бауманская улица October Group ДОМ.РФ Марина Маловик
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