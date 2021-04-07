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Памятник Кобзону установят в Оружейном переулке в Москве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы на пленарном заседании одобрили установку памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в сквере в Оружейном переулке, передает корреспондент "Интерфакса".

"Окончательно утверждено место возведения памятника Народному артисту СССР и почетному гражданину города Москвы Иосифу Давыдовичу Кобзону. (...) По результатам обсуждения местом возведения монумента Иосифу Кобзону был выбран сквер в Оружейном переулке", - сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что памятник "предлагается включить (...) в перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения во исполнение решений президента РФ (...), а также на основании мотивированного обоснования комиссии по монументальному искусству и положительного мнения совета депутатов муниципального округа Тверской".

Он уточнил, что проект был уже принят в первом чтении на заседании 24 марта.

По словам Герасимова, на установку данного памятника выделено 52 млн рублей из бюджета Москвы, а конкурс на создание памятника будет открытым.

Также документ предусматривает установку памятника турецкому поэту Юнусу Эмре, его собираются поставить на территории парка искусств "Музеон", а также памятник работникам Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, который установят на участке, где ранее располагался АЗЛК.

Москва Мосгордума Иосиф Кобзон

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