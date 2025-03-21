Одобрено строительство пятнадцатиэтажного музейного комплекса в центре Москвы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство пятнадцатиэтажного музейного комплекса в Басманном районе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Басманном районе одобрено строительство музейного комплекса с концертным залом. (...) Здание запроектировано с 15 надземными и тремя подземными этажами, включая паркинг на 79 машино-мест", - сказал через пресс-службу руководитель комитета Антон Слободчиков.

Комплекс возведут по адресу улица Малая Почтовая, владение 12, строение 1, 10. Его общая площадь превысит 26 тысяч кв.м. Со второго по пятый этажи разместятся постоянная экспозиция и концертный зал на 336 мест. На верхних уровнях будут лектории, конференц-зал, артистические и технические помещения, а также пространства для временных выставок. Отдельный этаж займут фондохранилище и фотолаборатория, еще четыре этажа - офисные помещения, на верхнем уровне откроется ресторан с видовой террасой.

Ранее сообщалось, что объект построят на частные инвестиции.