В Москве детский сад "со слониками" продали почти за 160 млн рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Москве советский детский сад в Щукине, построенный в середине 1930-х годов со скульптурами слонов продали на аукционе почти за 160 млн рублей, следует из информации на портале "ГИС Торги".

"Победителем процедуры (...) признан участник общество с ограниченной ответственностью "Компания фривэй", - говорится в выписке из протокола подведения итогов.

На торги на продажу было выставлено здание площадью 1,7 тысячи кв.м, также разыгрывалось право на аренду участка площадью 8,6 тысячи кв.м. Начальная цена лота составляла 148 млн рублей, итоговая стоимость составила 159 840 000 рублей.

Как сообщал сайт мэрии, двухэтажный детский сад возвели в 1936 году по индивидуальному проекту. Здание сочетает в себе два стиля - конструктивизм и сталинский неоклассицизм. На территории бывшего дошкольного учреждения, проработавшего до 2011 года, расположен плескательный бассейн, украшенный оградой из балясин и четырьмя скульптурами слонов. В 2019 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения.

"После проведения реставрационных работ победитель торгов сможет открыть там развивающий центр, пансион или другое учреждение", - сообщал ранее глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.