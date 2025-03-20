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В Москве 38% школьников набрали 220 и более баллов по трем предметам ЕГЭ в 2024 г.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В прошлом году 38,3% выпускников московских школ набрали 220 баллов и выше по трём предметам ЕГЭ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Последние результаты ЕГЭ доказали: качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников по-прежнему на высоком уровне. В прошлом году стало больше выпускников, которые набрали 220 баллов и выше по трём предметам ЕГЭ. Таких ребят в столице уже 38,3%", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что также растёт и число выпускников, поступающих в вузы на бюджетные места. Кроме того, столичные школьники постоянно побеждают на разных олимпиадах.

"Согласно международным исследованиям, московские школьники демонстрируют высокие результаты и занимают лидирующие позиции в чтении, математике, естественных науках и информационной грамотности", - добавил мэр.

Москва ЕГЭ
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