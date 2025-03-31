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В Москве в топ-3 самых популярных мужских имен для новорожденных вошло имя Максим

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве с начала 2025 года самым популярным женским именем для новорожденных стало имя Анна вместо Софии, а имя Максим вошло в тройку популярных мужских имен вместе с Михаилом и Александром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского управления ЗАГС.

"Тройка популярных мужских имен немного изменилась по сравнению с 2024 годом. Если первое и второе место по популярности имен среди новорожденных мальчиков все также занимают имена Михаил и Александр, то на третьем месте теперь расположилось имя Максим", - говорится в сообщении.

Имя Лев, которое в 2024 году заняло третье место, теперь на шестом месте. В топ-10 также вошло имя Роман, которое в 2024 году заняло 12-е место.

В топе женских имен произошли перестановки: в настоящее время первое по популярности имя - Анна, а имя София расположилось на третьем месте. Имя Мария - на второй строчке рейтинга.

В 2024 году топ-3 выглядел так: София, Анна, Мария. В целом топ-10 женских имен почти не изменился.

ЗАГС Москва
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