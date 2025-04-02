В Москве 15 мая проведут историческую реконструкцию запуска метро

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве к 90-летию запуска метрополитена 15 мая запланированы праздничные мероприятия, на станции "Сокольники" пройдет историческая реконструкция запуска метрополитена, на Кольцевой линии пройдет парад поездов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Кроме того, на станции "Полежаевская" впервые будет представлена выставка спецтехники метрополитена - москвичи увидят диагностический поезд "Синергия-2", который следит за состоянием тоннелей и рельсов", - пообещал он.

По словам мэра, в честь юбилея в апреле и мае в городе будет украшена транспортная инфраструктура, запущены тематические поезда, трамваи и автобусы.

Мэр напомнил, что первая очередь метрополитена - от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской" - насчитывала всего 13 станций. Сегодня в метро 302 станции, 120 из которых были открыты с 2010 года.

"В честь юбилея в апреле и мае в городе пройдут праздничные мероприятия, будет украшена инфраструктура, поедут тематические поезда, трамваи, автобусы, - отметил мэр. - "Через чат-бота Александру можно будет отправить поздравление метро с 90-летием. Запустим сервис в апреле. Сообщения появятся на более чем 34 тысячах экранов в транспорте, а лучшие — на фасаде Смоленского метромоста".

Первая очередь — от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской" — насчитывала всего 13 станций. Сегодня в метро их 302, 120 из которых были открыты с 2010 года, напомнил Собянин. По его данным, в метрополитене сейчас работают больше 60 тысяч человек.