Поиск

В Москве 15 мая проведут историческую реконструкцию запуска метро

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве к 90-летию запуска метрополитена 15 мая запланированы праздничные мероприятия, на станции "Сокольники" пройдет историческая реконструкция запуска метрополитена, на Кольцевой линии пройдет парад поездов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Кроме того, на станции "Полежаевская" впервые будет представлена выставка спецтехники метрополитена - москвичи увидят диагностический поезд "Синергия-2", который следит за состоянием тоннелей и рельсов", - пообещал он.

По словам мэра, в честь юбилея в апреле и мае в городе будет украшена транспортная инфраструктура, запущены тематические поезда, трамваи и автобусы.

Мэр напомнил, что первая очередь метрополитена - от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской" - насчитывала всего 13 станций. Сегодня в метро 302 станции, 120 из которых были открыты с 2010 года.

"В честь юбилея в апреле и мае в городе пройдут праздничные мероприятия, будет украшена инфраструктура, поедут тематические поезда, трамваи, автобусы, - отметил мэр. - "Через чат-бота Александру можно будет отправить поздравление метро с 90-летием. Запустим сервис в апреле. Сообщения появятся на более чем 34 тысячах экранов в транспорте, а лучшие — на фасаде Смоленского метромоста".

Первая очередь — от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской" — насчитывала всего 13 станций. Сегодня в метро их 302, 120 из которых были открыты с 2010 года, напомнил Собянин. По его данным, в метрополитене сейчас работают больше 60 тысяч человек.

Сергей Собянин Сокольники Москва Смоленский метромост Московский метрополитен Полежаевская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

В Москве открылся сезон летних веранд

В Москве открылся сезон летних веранд

Апрель начнется в Москве с теплой и дождливой погоды

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе приложения "Метро Москвы"

Дептранс объяснил техническими работами сбой в приложении "Метро Москвы"

Мотосезон в Москве откроется 26 апреля

В Москве на БКЛ прервано движение от "Электрозаводской" до "Хорошевской"

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в столичном административном здании

Пробки в Москве достигли 7 баллов

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });