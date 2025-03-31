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В Москве изменили правила контроля за ограждениями стройплощадок

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве утвердили новый порядок контроля за ограждениями городских строительных площадок, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Новые правила позволят оперативно приводить временные ограждения строительных площадок городских объектов в соответствие с установленными требованиями. При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ", - рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Ожидается, что новые правила помогут улучшить внешний облик города и повысят безопасность проведения работ. Измененный порядок касается городских объектов, госзаказчиком которых выступают органы исполнительной власти, которые входят в комплекс градостроительной политики и строительства.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, изменения вступили в силу в марте.

Владимир Ефимов Владислав Овчинский Москва
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