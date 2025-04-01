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В Москве открыли онлайн-бронирование мест для пикников в парках

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Оборудованные места для пикника с беседками и мангалами в 14 московских парках стали доступны для онлайн-бронирования.

"Оборудованные места для пикника в московских парках вновь доступны для жителей и гостей столицы. Забронировать их можно только в сервисе "Мосбилет". Это позволит горожанам планировать отдых заранее и максимально комфортно проводить время на природе. При онлайн-бронировании можно выбрать удобное время и место. Аренда площадок платная", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэра и правительства Москвы.

Места для бронирования оборудованы противопожарными мангалами, ящиками для угля и песка, урнами. Посетители бронируют один временной слот, равный четырем часам. Продлить его нельзя. После завершения оплаченного времени отдыхающие должны покинуть мангальную зону.

Зоны с беседками и мангалами расположены на территории 14 парков, в том числе в музеях-заповедниках "Останкино", "Кусково" и "Кузьминки-Люблино", в парках "Северное Тушино", "Радуга", "Митино", Лианозовском и Бабушкинском, "Сокольники" и "Серебряный бор", а также в сквере по Олонецкому проезду.


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