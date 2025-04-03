В Центр космонавтики на ВДНХ 12 апреля будут бесплатно пускать Юриев и Валентин

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ВДНХ подготовил масштабную программу празднования Дня космонавтики, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг.

"12 апреля вход в центр "Космонавтика и авиация" сделают свободным для гостей с именами Юрий и Валентина. А интерактивный музейный комплекс "Буран" в этот же день приглашают бесплатно посетить всех желающих. Там познакомят с историей легендарного аппарата и его техническими особенностями", - отметила она.

"С 8 по 13 апреля ВДНХ приглашает на программу ко Дню космонавтики. Посетителей выставки ждут показы документальных и художественных фильмов, тематические экскурсии, лекции и интерактивные программы", - сказала заммэра.

По ее словам, запланировано больше 30 событий - "москвичи и туристы смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и увидеть кадры запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27".

Как отметила Сергунина, одно из самых захватывающих событий намечено на 8 апреля.

"В центре "Космонавтика и авиация" предложат понаблюдать за запуском корабля "Союз МС-27", который состоится утром в этот же день. Участники послушают комментарии эксперта и посмотрят видеозапись, где будет все самое интересное - от подготовки до отрыва от земли и разгона", - пояснила заммэра.

Она уточнила, что на этой же площадке 12 апреля организуют Всероссийский космический диктант. "Его проведет летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин. Испытать свои силы сможет любой желающий", - сказала Сергунина.

По данным пресс-службы ВДНХ, программу подготовили более чем на 10 площадках выставки.

Для взрослых и детей организуют экскурсии, в ходе которых им расскажут о знаковых датах в истории освоения вселенной, прошлых и нынешних проектах в отрасли и достижениях космонавтов. На лекциях поговорят о тайнах и отличиях разных галактик, рекорде по длительности нахождения на орбите, работах художников, впечатлившихся звездным бескрайним пространством. А в Музее кино покажут тематические фильмы, в том числе "Луну" и "Марс" режиссера Павла Клушанцева, сказали в пресс-службе.

Там отметили, что посетителям ВДНХ предложат пройти по увлекательному маршруту со специальной картой, которую можно будет получить в инфоцентре арки главного входа, и выполнить задания. За каждое из них начислят баллы, которые можно обменять на памятные призы.

"Еще в павильоне №61 "Центросоюз" организуют концерт электронной музыки, где можно будет насладиться композициями, вдохновленными космосом. Узнать расписание и условия посещения всех мероприятий можно на сайте ВДНХ", - добавили в пресс-службе.