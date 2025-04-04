В Москве в выходные ожидаются снег и гололедица

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям, которые успели поменять зимнюю резину на летнюю, использовать в субботу и воскресенье городской транспорт из-за снега и гололедицы.

"5 и 6 апреля в Москве местами ожидается снег. Температура в субботу и воскресенье может опуститься ниже 0°С. Возможно образование гололедицы. Если вы уже поменяли резину, советуем в выходные воспользоваться городским транспортом для поездок", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

В дептрансе просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.