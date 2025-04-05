Движение по 2-му Лесному переулку в центре Москвы временно перекрыто из-за пожара

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала временно перекрыто из-за возгорания в жилом доме, сообщается в столичном департаменте транспорта вечером в субботу.

"В связи с возгоранием в жилом доме по адресу ул. Лесная, д. 35 движение по 2-Лесному пер. в сторону ул. Бутырский Вал временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется, на месте работают оперативные службы, добавили в ведомстве.