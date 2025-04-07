Поиск

В Москве закрыли станцию метро "Крылатское"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Москве станцию метро "Крылатское" Арбатско-Покровской линии закрыли для проверки инфраструктуры, сообщил городской Департамент транспорта.

Поезда проезжают станцию без остановки. СМИ сообщают о задымлении на станции.

От станции "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационные автобусы, которые останавливаются у станций метро "Строгино", "Крылатское", "Молодежная".

Дептранс предлагает пассажирам пользоваться второй линией Московских центральных диаметров (МЦД, D2) и Таганско-Краснопресненской линией метро, а также маршрутами наземного транспорта.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снегопад в Москве продлится весь день

Движение ограничено на 60-м км МКАД из-за массовой аварии

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов из-за снегопада

В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов из-за снегопада

Дептранс Москвы предупредил, что снег будет идти до вторника

Дептранс Москвы предупредил, что снег будет идти до вторника

Директор "Ленинки" опроверг сообщения о пожаре в библиотеке, на крыше произошло тление

Директор "Ленинки" опроверг сообщения о пожаре в библиотеке, на крыше произошло тление

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за ожидаемого снега

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за ожидаемого снега

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

Снег вернется в Москву в воскресенье и пролежит как минимум до 11 апреля

Снег вернется в Москву в воскресенье и пролежит как минимум до 11 апреля

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6140 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });