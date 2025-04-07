В Москве закрыли станцию метро "Крылатское"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Москве станцию метро "Крылатское" Арбатско-Покровской линии закрыли для проверки инфраструктуры, сообщил городской Департамент транспорта.

Поезда проезжают станцию без остановки. СМИ сообщают о задымлении на станции.

От станции "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационные автобусы, которые останавливаются у станций метро "Строгино", "Крылатское", "Молодежная".

Дептранс предлагает пассажирам пользоваться второй линией Московских центральных диаметров (МЦД, D2) и Таганско-Краснопресненской линией метро, а также маршрутами наземного транспорта.