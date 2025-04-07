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После воскресного ДТП с автобусами в Москве в больницы доставили 11 человек

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В столичные стационары после ДТП с двумя автобусами на юге Москвы, которое произошло в воскресенье вечером, были доставлены 11 человек, в больницах остаются четыре пациента, в том числе один ребенок, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения столицы.

"Ночью, в результате ДТП на ул. Грина в столичные стационары было госпитализировано 11 человек, в том числе 2 детей. По состоянию на утро врачи провели полный комплекс диагностики и оказали необходимую медицинскую помощь семи пациентам. Все они были отпущены домой", - сообщили в департаменте.

Там уточнили, что "на текущий момент в стационарах продолжают оставаться четыре пациента, в том числе один ребенок". Врачи продолжают оказывать им необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Накануне в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили, что коммерческий и городской автобусы столкнулись около 22:08 на улице Грина, в районе дома 1к8. По данным столичного главка МВД, в результате столкновения пострадали не менее семи человек.

Мосгортранс Москва
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