Ряд улиц в центре Москвы перекроют в среду вечером из-за репетиции парада Победы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Движение транспорта в центре столицы ограничат в среду вечером в связи с проведением репетиции парада Победы на Красной площади, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

"В связи с проведением репетиции Парада Победы на Красной площади завтра с 21:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Движение будет ограничено по Тверской улице (от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой), по 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотный Ряд, Большой Никитской улицам, а также на съезде на Тверскую улицу (от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 на 1-й Тверской-Ямской улице).

В ГАИ не исключили введения "кратковременных ограничений в движении транспорта на Тверском и Страстном бульварах, а также на Большом Путинковском переулке".

Водителям в управлении рекомендовали быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.