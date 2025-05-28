В Москве ограничат движение в центре и по набережным 31 мая для "Зеленого марафона"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве в субботу 31 мая в самом центре города и на центральных набережных ограничат движения траснпорта для забега "Зеленый марафон", сообщил столичный Департамент транспорта.

Движение будет закрыто с 03:00 до 13:00 на Новой и Старой площадях. С 03:00 до 18:00 не будет движения на Большом Москворецком мосту, на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на площади Васильевский Спуск.

С 07:00 до 13:00 будет перекрыто движение на центральных набережных: Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой.

С 07:00 до 13:00 будет ограничено движение на Большом и Малом Устьинских мостах, на улицах Садовническая, Болотная, а также в Фалеевском переулке и в Китайгородском проезде.

Помимо этого, будет закрыто движение по первой полосе на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварка с 03:00 29 мая до 03:00 31 мая и с 18:00 31 мая до 09:00 1 июня.

Будет также закрыт проезд по трем полосам с 03:00 29 мая до 09:00 1 июня на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Болотной улицы.

На всех участках временных ограничений запрещена парковка с 00:01 31 мая до окончания мероприятия.