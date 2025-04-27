Пожара в банном комплексе на востоке Москвы потушен

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в банном комплексе на востоке Москвы ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС России, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о крупном возгорании в банном комплексе на востоке Москвы на площади 1,5 тыс. кв. м, огнем были повреждены семь строений банного комплекса. К тушению привлекались более 90 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд.