Семь строений горят на территории банного комплекса на востоке Москвы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Всего на территории банного комплекса на востоке Москвы горят семь строений, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Отмечается, что тушение пожара осложняется плотной застройкой на территории комплекса.

К тушению привлечены более 90 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: Яузская аллея, дом 8. Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров. Эвакуированы 25 человек.

Выяснением обстоятельств и причин возгорания в банном комплексе в границах особо охраняемой природной территории "Национальный парк "Лосиный остров" занялась прокуратура.

"Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы совместно с Преображенской межрайонной прокуратурой взяли под контроль установление обстоятельств и причин возгорания в границах особо охраняемой природной территории "Национальный парк "Лосиный остров" на востоке Москвы", - сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.

Как уточнили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало.