Что произошло за день: воскресенье, 27 апреля

Арест фигуранта дела об убийстве генерала Ярослава Москалика, заявление Лаврова о Запорожской АЭС, пожар на востоке Москвы, "Ливерпуль" - чемпион Англии по футболу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд в Москве арестовал Игната Кузина, обвиняемого в убийстве генерала Ярослава Москалика. Ему предъявлено обвинение по статьям о террористическом акте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- Администрация США проводит внутренние консультации по идее возобновления диалога с КНДР, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

- Москва не получала от Вашингтона предложений относительно дальнейшей судьбы Запорожской АЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что АЭС в надежных руках.

- МЧС России сообщило об отправке в Иран двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Ил-76 для помощи в тушении пожара после взрыва в порту. По данным агентства Mehr, погибли 28 человек, ранения получили более 800.

- Полиция Ванкувера не расценивает наезд автомобиля на участников фестиваля как теракт. В результате инцидента погибли не менее девяти человек.

- На востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе, площадь возгорания достигала 1,5 тыс. кв. м. Огонь потушен.

- "Ливерпуль" досрочно обеспечил себе первое место в Английской премьер-лиге сезона-2024/25.