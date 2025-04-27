В банном комплексе на востоке Москвы произошел крупный пожар

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют крупное возгорание в банном комплексе на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Как говорится в сообщении, пожар произошел по адресу: Яузская аллея, дом 8. Его площадь составила 1,2 тыс. кв. метров.

Позднее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров. "Из рядом стоящих строений эвакуировано порядка 25 человек. В готовность приведен пожарный поезд", - сказали в ведомстве.

К тушению привлечены 50 человек и 15 единиц техники. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра уже вылетели к месту пожара, уточнили в пресс-службе.

"Пожарные работают на тушение пожара и защиту соседних строений, - добавили в ведомстве. - Проводится наращивание сил и средств".