Дождь и мокрый снег продлятся в Москве до середины дня

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве, распиливают и вывозят поваленные деревья, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено, отмечается в сообщении.

Там отметили, что порывы ветра до 15 м/с сохранятся в пятницу и в субботу, 3 мая.

В свою очередь в столичном департаменте транспорта сообщили, что дождь и мокрый снег продлятся в городе до середины дня. "В городе местами идут дождь и мокрый снег - рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать для поездок городской транспорт", - говорится в телеграм-канале департамента.