В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Прокат электросамокатов и велосипедов в Москве приостановлен из-за непогоды, сообщает в пятницу столичный департамент транспорта.

"Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в такую погоду могут быть небезопасными", - говорится в сообщении, размещенном в его телеграм-канале.

Как отмечается, с возвращением теплой погоды сервисы аренды продолжат работу.

В дептрансе рекомендуют владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.