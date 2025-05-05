В мэрии Москвы отметили сохранение в городе естественного прироста населения

На начало 2025 года в столице проживало 13,3 млн человек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве сохраняется естественный прирост населения; численность населения города, по данным на начало 2025 года, составила 13,3 млн человек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Москва остается одним из немногих регионов страны, где несмотря на неблагоприятные демографические тенденции сохраняется естественный прирост населения (+4,8 тысячи человек в 2024 году)", - говорится в сообщении.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в столице составила 79,5 лет, и назвал это хорошим результатом для Европы и для мира.

По состоянию на 1 октября 2021 года, численность населения Москвы, по данным последней переписи населения, составляла примерно 13 млн человек. В октябре 2010 года, по данным предыдущей переписи, в Москве проживали 11,7 млн человек, сообщал Росстат. Численность населения Московской области, на 1 октября 2021 года, по данным переписи, выросла до 9 млн человек с 7,7 млн человек по переписи 2010 года.

В январе 2022 года Собянин отмечал на встрече с Путиным, что за 10 лет москвичей стало на 1,5 млн больше. "Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население, но на протяжении многих десятилетий Москва примерно приросла на 1 млн человек за 10 лет, такая тенденция есть, она касается всех больших городов. Но еще Новая Москва дала где-то полмиллиона (человек)", - пояснил мэр.