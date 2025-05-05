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Аналитики назвали самый дорогой исторический отель Москвы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В отделе аналитики компании CORE.XP назвали самый дорогой отель Москвы по стоимости размещения среди исторических гостиниц.

"Самым дорогим отелем признан "Метрополь", двери которого распахнулись перед гостями в 1905-м (разные источники указывают разную дату открытия, поскольку первые посетители появились раньше официального завершения строительства). Уже тогда стоимость размещения была весьма высока - до 40 рублей в сутки; при том, что зарплата дворника составляла 18 рублей, учителя гимназии - 85 рублей", - говорится в исследовании.

Минимальная стоимость номера в "Метрополе" составляет 40 тысяч рублей, максимальная - 105 тысяч рублей.

По данным экспертов, всего в столице насчитывается более сотни четырех- и пятизвездочных гостиниц, четверть из них могут называться историческими. Только восемь отелей функционируют в этом качестве непрерывно больше шестидесяти лет и еще 14 находятся в зданиях, представляющих историческую ценность, в том числе в постройках XVIII-XIX веков. У десяти гостиниц есть статус объекта культурного наследия. Средний "возраст" зданий пятизвездочных отелей по году постройки - 67 лет, по году последней реновации - 11,5 лет.

"Несмотря на высокий интерес туристов и культурную ценность, цены на базовую категорию номеров в исторических отелях оказываются ниже аналогичных предложений в современных гостиницах примерно на треть. Такая разница в большей степени обусловлена возрастом самих зданий, что вполне естественно воспринимается рынком", - подчеркивают в CORE.XP.

Абсолютный ценовой рекорд из всех отелей категорий четыре и пять звезд в Москве принадлежит современному отелю Stella Di Mosca Hotel & Residences, где стоимость номера достигает 2,65 млн рублей за ночь. Он расположен в бывшей усадьбе Льва Разумовского на Большой Никитской улице, которой более 250 лет.

CORE.XP Метрополь Большая Никитская улица Лев Разумовский
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