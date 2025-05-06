В Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Шереметьево, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Временные ограничения в 01:15 мск также введены на работу аэропорта Шереметьево", - написал представитель во вторник.

Как сообщалось ранее, временные ограничения также введены в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском. Аналогичные меры приняты в аэрогаванях Калуги, Саратова и Волгограда.