Международная конференция по линии Совбеза РФ состоится в Москве 27-29 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что встреча пройдет под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. "В повестке дня 13-го форума - вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", - сказали в аппарате.

"Форум является важной международной платформой для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами", - заявили в СБ РФ.

20 марта Шойгу сообщал, что Россия пригласит США на международную встречу по линии Совбезов в Москве в мае.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года.