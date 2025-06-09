Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Максимальная стоимость жилья в столичных новостройках, находящихся в открытой продаже, за пять лет выросла почти в два раза, посчитали аналитики "Метриум".

"Средняя стоимость элитных квартир и апартаментов на первичном рынке столицы сейчас составляет 339,2 млн рублей. В этом сегменте зафиксирован наиболее значительный рост показателя за пять лет - на 160,3%. Самая дорогая элитная квартира в открытой продаже сегодня стоит 3,76 млрд рублей, что на 91,8% больше значения за май 2020 года (1,96 млрд рублей) и на 74,9% превышает итог мая 2024 года (2,15 млрд рублей). Причем динамика цен год к году связана не с изменениями площади предложения, а с резким - в полтора раза - ростом цены квадратного метра в наиболее дорогом проекте", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

По словам директора управления элитной недвижимости "Метриум Премиум" Анны Раджабовой, наиболее дорогие и эксклюзивные лоты дорожают быстрее рынка, с учетом закрытых продаж максимальная стоимость предложения уже достигает 10 млрд рублей. "Квадрат" в эксклюзивных вариантах дошел до отметки 9 млн рублей.

Аналитики отмечают, что тренд на резкое удорожание заметен во всех сегментах жилья.

Так, средняя стоимость массовых квартир и апартаментов на первичном рынке "старой" Москвы сегодня равняется 15,9 млн рублей (+45,9% за пять лет). Самый дорогой лот в комфорт-классе обойдется в 51,9 млн рублей (-23,6% к маю 2020 года), но этот спад обусловлен только существенной разницей в площади между рассматриваемыми вариантами (193,9 против 292,4 кв.м), объясняют эксперты. Результат мая 2024 года (48 млн рублей) текущий показатель превосходит на 8,1%.

В бизнес-классе жилье в среднем стоит 27,4 млн рублей (+43,5% к маю 2020 года), самая дорогая квартира продается за 387 млн рублей (+ 33,9% за пять лет и +11% к маю 2024 года). Квартиры и апартаменты в премиальных новостройках - 62 млн рублей (+9% за пять лет). Максимальная стоимость в настоящий момент дошла до 2,78 млрд рублей (+27,5% к маю 2020 года и +183,7% к маю 2024 года из-за динамики цен в премиальном квартале в Хамовниках, где 1 кв.м пентхаусов стал дороже 5,5 млн рублей).

В целом средняя стоимость квартир и апартаментов на "первичке" в старых границах столицы в мае этого года достигла 42,6 млн рублей (+79% за пять лет), выяснили в "Метриуме".