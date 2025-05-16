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В Москве восстановят исторический облик корпуса Морозовской больницы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют корпус №10 Морозовской детской больницы и вернут ему исторический облик, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"Реставрацию проведут в рамках комплексной модернизации Морозовской детской больницы. Специалисты отреставрируют элементы архитектурного оформления фасадов корпуса №10, в том числе карниз, лепнину и фигурные козырьки крылец. Также запланированы работы и на кровле здания. В самом здании приведут в порядок лестницы, воссоздадут по сохранившимся аналогам дверные и оконные заполнения, приведут в порядок латунные детали", - прокомментировал заммэра города Владимир Ефимов.

Предусмотрен ряд работ, необходимых для приведения исторического здания постройки начала ХХ века в соответствие современным нормам эксплуатации без ущерба внешнему виду.

О начале реставрации исторического корпуса №10 в середине апреля сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Внутри здания, например, отреставрируем кирпичную кладку стен, своды Монье в подвале, восстановим полы из метлахской керамической плитки", - отмечал он.

Собянин также рассказал, что в настоящий момент идет обновление больничных корпусов №№15, 16, 17, запланировано комплексное благоустройство территории.

В 2017 году в Морозовской больнице был построен крупнейший в столице детский лечебный корпус. Позже был проведен капитальный ремонт еще трех корпусов. В частности, осенью 2022 года после ремонта открылся педиатрический корпус №1, а летом 2024 года - обновленное приемное отделение.

Морозовская детская городская клиническая больница (бывшая Детская городская клиническая больница №1) - одно из старейших и самых крупных медучреждений в стране. Она находится в районе Якиманка по адресу: 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9.

Владимир Ефимов Якиманка Москва Морозовская больница
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