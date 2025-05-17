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Парад поездов различных серий пройдет в метро Москвы в выходные

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Масштабная программа праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея московского метрополитена пройдет в выходные, москвичи и гости столицы смогут увидеть парад поездов и выставки вагонов различных серий и спецтехники метро, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 17 и 18 мая на Кольцевой линии - путь по часовой стрелке - пройдет парад поездов. В нем примут участие восемь составов разных поколений.

Они будут курсировать каждые 30 минут: в субботу и воскресенье - с 09:00 до 20:00. В каждом из них можно будет совершить поездку и наглядно проследить эволюцию подвижного состава.

Торжественное открытие парада поездов состоится 17 мая около 09:00 в торце станции "Комсомольская" Кольцевой линии.

Кроме того, в субботу и в воскресенье на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии впервые состоится выставка спецтехники метро, которая обычно скрыта от глаз пассажиров. Вагоны можно будет посмотреть с 8:00 до 20:00. Здесь представят пять единиц служебной техники: диагностический поезд "Синергия-2", мотовоз-лаборатория "СМДК-Мтр", самый новый мотовоз, который еще не видели пассажиры, - СТС-270, уникальный кран КМП-65М, а также зумпфовый агрегат.

С 15 по 18 мая на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии проходит выставка вагонов метро разных поколений. В выходные, 17 и 18 мая, у пассажиров будет возможность посетить вагоны на третьем пути станции: они будут открыты для всех желающих с 8:00 до 20:00. В выставке примут участие четыре ретровагона: вагон типа Д 1950-х годов, уникальный служебный электровоз ВЭКА, вагон УМ5 1940-х годов, который использовался как путеизмеритель, и метровагон Е 1968 года.

Московский метрополитен впервые открыл свои двери для пассажиров 15 мая 1935 года. Поезда начали курсировать от станции "Сокольники" до "Парка культуры" с ответвлением до "Смоленской".

Москва метро парад поездов
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